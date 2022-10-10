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«Лацио» разгромил в гостях «Фиорентину» в матче Серии А

«Лацио» разгромил в гостях «Фиорентину» в матче Серии А
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Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А. «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» принимала римский «Лацио». Игра завершилась победой гостевой команды – 4:0. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Фабио Мареской.

«Лацио» быстро удалось открыть счёт: на 11-й минуте игры Матиас Весино Фалеро из пределов вратарской нанёс точный удар головой в правый угол ворот. На 25-й минуте Сергей Милинкович-Савич подал в штрафную, а Маттиа Цаканьи классно завершил атаку, также переиграв соперников в воздухе. В заключительной части матча разгром «фиалок» довершили Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

Благодаря победе «Лацио» поднялся на третью строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Фиорентина» с девятью баллами осталась на 13-м месте.

В следующем туре Серии А «Фиорентина» в гостях сыграет с «Лечче», а римляне примут «Удинезе».

Италия - Серия А. 9-й тур
10 октября 2022, понедельник. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 4
Лацио
Рим
0:1 Весино Фалеро – 11'   0:2 Цаканьи – 25'   0:3 Альберто – 85'   0:4 Иммобиле – 90+1'
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