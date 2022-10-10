«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» поделили очки в заключительном матче 10-го тура АПЛ

Сегодня, 10 октября, состоялся заключительный матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал бирмингемскую «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток главного арбитра матча Энтони Тейлора прозвучал в 22:00 мск.

Хозяева вышли вперёд в самом начале матча, когда на 15-й минуте нападающий Эммануэль Деннис уверенно реализовал свой момент после точной передачи Моргана Гиббз-Уайта. Ровно через семь минут подопечные Стивена Джеррарда сравняли счёт благодаря усилиям защитника Эшли Янга. Последующая часть матча прошла с преимуществом бирмингемцев, однако ни они, ни футболисты хозяев отличиться забитыми мячами больше не смогли. Финальный свисток сигнализировал о ничьей — 1:1.

После этой встречи «Ноттингем» набрал пять очков и поднялся на 19-е место турнирной таблицы. «Астон Вилла», у которой теперь девять очков, осталась на 16-м месте.