Кечинов рассказал, в каком случае у «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что если московская команда продолжит показывать свою игру, то у неё будут шансы побороться за победу в чемпионате России.
«Я уже давно говорил, что «Зенит» по-любому будет терять очки. Когда из состава выпадают ключевые футболисты — Малком, Клаудиньо, Вендел или Барриос — они имеют определённые проблемы. «Спартаку» не надо оглядываться на соперников — нужно от тура к туру последовательно идти и стараться показывать ту игру, которую они демонстрируют сейчас. В таком случае есть реальные шансы побороться за золото», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место с 25 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.
«Спартак» в огне, но нашёлся матч покруче. Обзор 12-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #21:
- 11 октября 2022
-
12:51
-
12:40
-
12:32
-
12:25
-
12:11
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:52
-
11:24
-
11:23
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:58
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
07:38
-
07:35
-
07:16