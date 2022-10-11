Кечинов рассказал, в каком случае у «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что если московская команда продолжит показывать свою игру, то у неё будут шансы побороться за победу в чемпионате России.



«Я уже давно говорил, что «Зенит» по-любому будет терять очки. Когда из состава выпадают ключевые футболисты — Малком, Клаудиньо, Вендел или Барриос — они имеют определённые проблемы. «Спартаку» не надо оглядываться на соперников — нужно от тура к туру последовательно идти и стараться показывать ту игру, которую они демонстрируют сейчас. В таком случае есть реальные шансы побороться за золото», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место с 25 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

«Спартак» в огне, но нашёлся матч покруче. Обзор 12-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #21: