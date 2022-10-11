Самая дорогая закупка Федуна. Что стало с игроками, которых «Спартак» взял три года назад

В сезоне-2019/2020 «Спартак» потратил больше всего денег на трансферы за всё время. Красно-белые взяли семь игроков, за которых выложили € 42,5 млн. Спустя три года после той закупки в «Спартаке» остался только Александр Соболев. Рассказываем, что стало с другими футболистами, а главное – смогло ли руководство красно-белых заработать на их продаже.

Гус Тиль, € 18 млн → € 4,45 млн

Нидерландец провёл 24 матча за «Спартак», в которых отметился двумя голами и тремя передачами. Тиль уезжал в аренду во «Фрайбург», где в сумме сыграл 11 игр и забил четыре мяча, включая встречи за дубль. Его аренда помогла «Спартаку» заработать € 450 тыс. Что касается годичной аренды в «Фейеноорд», то там полузащитник оформил 21+5 по системе «гол+пас» в 49 матчах во всех турнирах. «Спартак» благодаря аренде Тиля в голландский клуб получил ещё € 1 млн.

Этим летом красно-белые попрощались с Гусом, отдав его в ПСВ за € 3 млн. Там у него пять голов в 12 матчах, три из которых — в Суперкубке Нидерландов. Это его первый трофей в карьере. В одном шаге от кубка Тиль остановился с «Фейеноордом»: стал финалистом Лиги конференций в сезоне-2021/2022.

Алекс Крал, € 12 млн → € 5,2 млн

Полузащитник сборной Чехии всё ещё принадлежит «Спартаку». Крал сыграл 60 матчей за красно-белых, сделал шесть ассистов, а затем уехал на повышение в аренду в «Вест Хэм». Там он получил 255 минут в шести играх и всё оставшееся время просидел в запасе. Летом Крал вернулся в Россию. Ходило много слухов о том, что он останется в «Спартаке», но чех приостановил контракт и перешёл на правах аренды в «Шальке» до конца сезона-2022/2023. В первых матчах Крал выходил в старте, но в пяти последних играх провёл на поле 40 минут.

€ 5,2 млн – это сумма, которую «Спартак» должен был получить за аренду игрока. Но, по информации от 15 сентября, деньги на счёт не поступили. «Вест Хэм» до сих пор не выплатил часть суммы за годичную аренду опорника. Выплата должна была пройти двумя платежами. Один был произведён, второй – нет», – сообщили в клубе.

Алекс Крал в «Шальке» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Источник в «Спартаке» сообщил Sports.ru, что второй платёж за Крала планировался в начале февраля: «Вест Хэм» даже перевёл его на счёт FA Clearing House (Футбольной ассоциации Англии. – Прим. «Чемпионата»), но после 24 февраля Barclays – банк-партнер «Вест Хэма» и FA – отказался переводить деньги на счета, открытые в банках на территории России.

«Из-за этого средства были возвращены на счёт «Вест Хэма». Клуб утверждает, что не может осуществить платёж в обход ассоциации, а платёж через неё невозможен из-за позиции банка», – заявили в «Спартаке».

В результате «Спартак» подал заявление против «Вест Хэма» о взыскании задолженности в FIFA Football Tribunal. «Решение по делу ожидается в начале ноября», – пояснили в клубе.

Резиуан Мирзов, € 4 млн → бесплатно

У Мирзова не пошло в «Спартаке» ни при Кононове, ни при Тедеско, ни при Витории. Полузащитник сыграл 33 матча за красно-белых и отметился лишь одним голом и двумя ассистами. Мирзов дважды уходил в аренду в «Химки», с которыми и подписал летом контракт на один год. Почти за два с половиной сезона Резиуан сыграл 51 матч и записал на свой счёт 12 голов и пять результативных передач. Летом Мирзов покинул «Спартак» на правах свободного агента и достался подмосковному клубу бесплатно.

Джордан Ларссон, € 4 млн → бесплатно

Можно утверждать, что Ларссон отработал свой трансфер, если бы в сезоне-2020/2021, в котором он забил 15 голов и сделал пять ассистов в 29 матчах, «Спартак» выиграл чемпионство. Но этого не произошло, и швед быстро сдулся – в оставшихся 23 играх он отметился двумя мячами. В АИКе форвард играл в старте, но отметился только тремя голами и двумя передачами. Летом Джордан разорвал контракт со «Спартаком» и перешёл в «Шальке», где в шести матчах ничего не показал. Но перед этим признался, что не хочет возвращаться в Россию.

Джордан Ларссон экс-нападающий «Спартака» «По контракту со «Спартаком» я должен вернуться в Россию 1 июля. Возможно, к этому времени что-то изменится. Надеюсь, мне не придётся возвращаться в Россию. Могут возникнуть проблемы с контрактом, но я не хочу возвращаться. Сейчас я не веду переговоров с клубом, всеми делами занимается мой агент».

Эсекьель Понсе, € 3 млн → € 4 млн

В январе 2022 года аргентинец уехал из России. За полгода в аренде Понсе забил один гол в 13 матчах Примеры за «Эльче», а затем подписал контракт на четыре года. «Спартак» заработал на уходе форварда, который порадовал болельщиков в красно-белой футболке 25 голами и пятью ассистами. В сезоне-2022/2023 Эсекьель провёл семь игр и отметился голом в ворота «Атлетика». Но его команде это не помогло: клуб идёт на последнем месте с одним набранным очком после семи туров.

Андре Шюррле, стоимость аренды: € 1 млн

Немец пришёл в «Спартак» в аренду на один сезон, сыграл 18 матчей (два гола, четыре передачи), а затем завершил карьеру. Красно-белые не переплатили дортмундской «Боруссии» за аренду игрока, ведь он полностью её отработал – как минимум своим приездом.

Андре Шюррле экс-форвард «Спартака» «Теперь я могу признаться: всё, что обо мне писали и говорили, я слишком близко принимал к сердцу. Если отзывы были хорошими, я верил, что являюсь лучшим. Если же были плохими, этот негатив загонял меня в яму. До сих пор не могу полностью освободиться из этого капкана. Но уже есть прогресс, я готов прощать журналистов, хотя раньше не мог. Я научился обращать эмоции в свою пользу. Сейчас встаю рано утром, принимаю холодный душ, делаю зарядку или медитирую. А потом просыпаются жена и дочь, и тогда мы планируем наш день».

Александр Соболев, стоимость аренды: € 500 тыс + трансфер € 4,5 млн

Соболев — единственный футболист из той закупки, кто ещё играет в «Спартаке». Форвард выиграл с красно-белыми Кубок России, а сейчас – один из лидеров атаки: в 15 матчах этого сезона во всех турнирах он забил восемь голов и сделал пять результативных передач. В его активе 88 игр за «Спартак», 41 гол и 19 ассистов. Александр забивает уже в семи матчах подряд и получил за это похвалу от Квинси Промеса.

«Промес и Соболев – сильнейший дуэт нападения в РПЛ? Не могу судить. Время покажет. Бесспорно, Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Соболев очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть. Надеюсь, он будет держать этот уровень», – сказал Промес.

Из затраченных € 42,5 млн «Спартак» отбил € 13,65 млн, из которых € 5,2 млн ещё не получил. Кроме того, из ушедших игроков в Европе заиграл только Гус Тиль. Возможно, сейчас он сыграется с футболистами ПСВ и покажет статистику, как в «Фейеноорде». А вот у других экс-спартаковцев ничего не получилось. Есть шанс, что Александр Соболев добьётся успехов с красно-белыми в чемпионате и выиграет титул вслед за Кубком России.