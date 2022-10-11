Бывшая девушка Азмуна: он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не о дочери

Бывшая девушка футболиста «Байера» Сердара Азмуна Алия прокомментировала его взаимоотношения с дочерью.
«Из всех обещаний, что он дал при личной встрече, он не выполнил ничего. Все выплаты от него прекратились, когда суд установил его отцовство и постановил выплачивать алименты. Жизнью дочери он не интересуется и не помогает ей. Сердар говорил, что будет помогать, а на деле пытается избежать выплат, даже незначительных для его кармана.
Позаботиться о том, чтобы дочь была сыта и в комфорте, — первоочередная задача родителей. Он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не заботится о дочери», — сказала Алия в шоу «Есть тема!» в эфире телеканала «Матч!».
Азмун и Алия начали встречаться в 2018 году, но пара рассталась, когда футболист узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал девушке.
Самые яркие голы Патрика Шика в Бундеслиге:
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