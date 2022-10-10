Футбольная трагедия экс-звезды РПЛ. Вместо ЧМ-2022 и встречи с Россией — больничная койка

Сердара Азмуна продолжает преследовать невезение после ухода из «Зенита». За семь месяцев с момента дебюта в «Байере» иранец забил лишь один гол – в ворота слабейшей команды прошлого сезона Бундеслиги, а теперь ещё и оказался на больничной койке. 27-летний нападающий получил мышечную травму, которая потребует восстановления в течение шести-восьми недель. Это значит, что бывшая звезда РПЛ рискует пропустить чемпионат мира. Настоящая футбольная трагедия для Азмуна!

Сборная Ирана стартует на ЧМ-2022 как раз через шесть недель после того, как выбыл Сердар. Если сбудутся самые оптимистичные прогнозы относительно лечения, то нападающий вернется в строй к матчу 1-го тура. При худшем сценарии игрок «Байера» пропустит весь групповой этап, а шансы его национальной команды выйти в плей-офф (тем более в отсутствие самого Азмуна), прямо скажем, невысоки. Сборная Ирана попала в непростой квартет, где, помимо футбола, будет много политики: её соперники – Англия, Уэльс и США. Очевидно, если бы Сердар забил американцам или англичанам, популярность экс-зенитовца на родине вообще взлетела бы до космических высот.

В рамках подготовки к чемпионату мира иранцы сыграют товарищеский матч со сборной России – 15 ноября на своём поле. Эту встречу Азмун, отыгравший девять лет в РПЛ, точно пропустит. Главной надеждой национальной команды в атаке будет нападающий «Порту» Мехди Тареми, забивший за этот год 23 мяча во всех турнирах.

Статистика Тареми на фоне статистики Азмуна, конечно, потрясает. Пусть даже португальская Примейра слабее, чем немецкая Бундеслига. Самое обидное, что Сердар не мог пожаловаться на недоверие тренера: он получал шансы от Херардо Сеоане, имел много моментов. По данным InStat, за 22 матча в «Байере» у иранца было 24 голевых момента, он нанёс 21 удар и восемь раз попал в створ. Тем не менее забил лишь однажды.

Сердар Азмун (на переднем плане) и Мехди Тареми Фото: Saeid Zareian/Getty Images

Впрочем, Азмун рисковал пропустить чемпионат мира и по другой причине. Несколько дней назад нападающий поддержал протестующих в Иране. Волнения в стране начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, когда её доставили туда из полицейского участка со следами избиений и пыток. Акции протеста охватили десятки городов страны, погибли ещё несколько десятков человек.

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит и одного волоса с головы иранской женщины. Мой пост ни в коем случае не будет удалён. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперёд, иранские женщины!» – написал Сердар в соцсетях. После этого Азмун и Тареми в знак поддержки протестующих собирались выйти в чёрных напульсниках на игру Лиги чемпионов между «Байером» и «Порту». Но экс-зенитовец, в отличие от своего соотечественника, все 90 минут просидел на скамейке запасных.

Интересно, что однажды Азмун уже объявлял об уходе из сборной. Это случилось после российского ЧМ-2018, на котором Иран не смог выйти из группы. На своём первом чемпионате мира Сердар отыграл все три матча в основе, однако не сумел отличиться. Некоторые горячие головы сильно критиковали и даже оскорбляли нападающего в соцсетях. Азмун обиделся и решил прекратить выступления за национальную команду, но через четыре месяца вернулся.

А возвратившись в «Байер» после травмы, Азмун встретится с новым главным тренером. Руководство клуба отправило в отставку Сеоане, так как Леверкузен крайне неудачно начал чемпионат. В Бундеслиге «Байер» находится в зоне вылета – на 17-м месте. В Лиге чемпионов идёт третьим, потерпев два поражения и неожиданно переиграв дома «Атлетико». Победа над испанцами – единственное светлое пятно в нынешнем сезоне. «Байер» возглавил экс-игрок «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо, чей тренерский опыт пока ограничивается работой с фарм-клубом «Реала Сосьедад».

Если Сеоане хотел видеть в своей команде Азмуна, то об отношении Хаби Алонсо к иранцу можно только догадываться. Статистика Сердара точно не вдохновит нового тренера.