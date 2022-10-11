«Достойно уважения». Колосков — о словах Малкома про российское гражданство

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова бразильского футболиста «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство.



«Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли», — сказал ранее форвард.



«Конечно, такие слова достойны уважения. Игрок известный, заметный, поигравший в европейских клубах. Приятно слышать. Я бы не акцентировал внимание на возможной натурализации Малкома и Клаудиньо — это их личное дело», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В текущем сезоне РПЛ 25-летний нападающий провёл 12 матчей, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.