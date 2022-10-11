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El Nacional: переговоры между «Реалом» и Винисиусом по новому контракту зашли в тупик

El Nacional: переговоры между «Реалом» и Винисиусом по новому контракту зашли в тупик
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Переговоры между мадридским «Реалом» и бразильским футболистом Винисиусом Жуниором зашли в тупик, сообщает El Nacional.

Отмечается, что 22-летний вингер хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды и не подпишет новый контракт, пока его требования не будут выполнены.

Сообщается, что он использует предложение «ПСЖ», который хочет подписать игрока в качестве свободного агента летом 2024 года, чтобы «Реал» выполнил его пожелания по зарплате.

В текущем сезоне Винисиус провёл восемь матчей в испанской Примере, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. В Лиге чемпионов бразилец принял участие в трёх матчах, забив два мяча и отдав один результативный пас.

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