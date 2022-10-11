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«Дело в игроках, а не в Клоппе». Сунесс — о проблемах «Ливерпуля»

«Дело в игроках, а не в Клоппе». Сунесс — о проблемах «Ливерпуля»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс выразил мнение, согласно которому самой большой проблемой английского клуба является полузащита.

«Если вы добились успеха, действуя по определённой тактике, станете ли вы вдруг менять её? Всё дело в игроках, а не в Клоппе. Единственная зона, в которой «Ливерпуль» допустил ошибку — это полузащита. Ей просто необходимо укрепление. У команды есть Тьяго Алькантара, которому 31 год, 32-летний Джордан Хендерсон, почти 37-летний Джеймс Милнер. Наби Кейта, на мой взгляд, недостаточно хорош. Думаю, это довольно очевидная проблема», — приводит слова Сунесса talkSPORT.

«Ливерпуль» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

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