«Дзюба знал, на что идёт». Экс-тренер «Спартака» — о неудачном старте Артёма в Турции

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о неудачном старте российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.



«Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.



Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушёл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идёт в лидирующей группе. Артёму ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию. Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождём, пока адаптируется.



Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.