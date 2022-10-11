«Дзюба знал, на что идёт». Экс-тренер «Спартака» — о неудачном старте Артёма в Турции

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о неудачном старте российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
«Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.
Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушёл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идёт в лидирующей группе. Артёму ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию. Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождём, пока адаптируется.
Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 11 октября 2022
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:00
-
19:40
-
19:30
-
19:22
-
19:22
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:33
-
18:32
-
18:25
-
18:05