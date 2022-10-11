Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дзюба знал, на что идёт». Экс-тренер «Спартака» — о неудачном старте Артёма в Турции

«Дзюба знал, на что идёт». Экс-тренер «Спартака» — о неудачном старте Артёма в Турции
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о неудачном старте российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«Он у меня в дубле «Спартака» постоянно играл, когда присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.

Начал-то вроде в Турции неплохо: Балотелли ушёл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идёт в лидирующей группе. Артёму ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию. Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождём, пока адаптируется.

Ему самому сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции «Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022