«Не очень верится в искренность». Александр Мостовой — о словах Малкома про Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова бразильского легионера «Зенита» Малкома о получении российского гражданства. Ранее игрок петербуржцев заявил: «Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли».
«Не очень верится в искренность. Незачем это делать, а тем более — говорить. Сейчас у сборной нет матчей: да и не очень понятно, когда они будут. И зачем освобождать места для легионеров? Жить здесь Малком всё равно не будет. У нас есть свежий пример — Марио Фернандес. Все к нему относились с уважением, он здорово играл, выступал за сборную. Хотя я был не сторонником этого. Он уехал в Бразилию.
Зато все при этом будут кричать лозунгами: «Давайте развивать!». Я не вижу здесь вообще смысла. Будет Малком с российским паспортом, закончится контракт с «Зенитом» — поедет в Бразилию. По-футбольному это здорово, но по-человечески — зачем?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 октября 2022
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