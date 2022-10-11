Валерий Кечинов: зарплата Малкома имеет серьёзное значение в его любви к России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Мне хотелось бы верить, что Малком прикипел к нашей стране. Однако немаловажный факт — это его зарплата. В Европе ему бы не платили такие деньги, как в «Зените». Этот факт тоже имеет очень серьёзное значение в его любви к России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, куда перешёл из «Барселоны». Контрактное соглашение игрока с российским клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 22 млн. В нынешнем сезоне чемпионата России Малком провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых записал в свой актив восемь голов и пять результативных передач.



Клаудиньо, в свою очередь, защищает цвета «Зенита» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом из Санкт-Петербурга также рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн. На счету Клаудиньо один гол и три результативные передачи в девяти играх.