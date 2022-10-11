Радченко — о словах Малкома про Россию: такое приятно слышать

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал слова бразильского легионера сине-бело-голубых Малкома о получении российского гражданства. Ранее игрок петербуржцев заявил: «Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли».

«Наверное, такие слова достойны уважения. Значит, Малком доволен и чувствует себя очень комфортно в нашей стране и в клубе. Конечно, такое приятно слышать.



Отношение к натурализации? У меня всегда была позиция, что в такой огромной стране, где очень много людей и ребят, играющих в футбол, прибегать к услугам иностранцев… Я всегда был против. Надо заниматься детско-юношеским футболом и развитием своих футболистов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.