Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко — о словах Малкома про Россию: такое приятно слышать

Радченко — о словах Малкома про Россию: такое приятно слышать
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал слова бразильского легионера сине-бело-голубых Малкома о получении российского гражданства. Ранее игрок петербуржцев заявил: «Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли».

«Наверное, такие слова достойны уважения. Значит, Малком доволен и чувствует себя очень комфортно в нашей стране и в клубе. Конечно, такое приятно слышать.

Отношение к натурализации? У меня всегда была позиция, что в такой огромной стране, где очень много людей и ребят, играющих в футбол, прибегать к услугам иностранцев… Я всегда был против. Надо заниматься детско-юношеским футболом и развитием своих футболистов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022