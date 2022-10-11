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Друг Кокорина: Сашу считали переписанным, он мог забивать по пять мячей

Друг Кокорина: Сашу считали переписанным, он мог забивать по пять мячей
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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, почему его друга, нападающего «Ариса» Александра Кокорина во время обучения в академии «Локомотива» считали старше возраста, который был указан в документах форварда.

«О кличке Кокорина — Мазен — есть много разных историй? Несмотря на то что Саша был одним из самых маленьких в команде, его все считали переписанным из-за того, что он за матч мог по пять мячей забивать. Когда Саша играл за старший год, он был лучше, чем все их нападающие», — приводит слова Чочиева Sport24.

31 августа 2022 года Кокорин на правах аренды перешёл в лимасольский «Арис» до конца сезона-2022/2023. Форвард дебютировал 2 сентября 2022 года в матче с «Олимпиакосом» из Никосии и отметился голевой передачей. 15 сентября забил первый гол в матче с «Кармиотиссой Полемидион» (1:2), этот мяч стал для Кокорина первым за 655 дней.

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