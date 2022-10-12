Тренер «Челси» Поттер прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Миланом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом» (2:0).
«Приехать в Милан и выиграть непросто. Это заслуга игроков. Они были действительно хороши. Приятно сохранить свои ворота в неприкосновенности и уехать с тремя очками в активе.
Что касается удаления, мне было трудно рассмотреть эпизод с моего места. Я должен ещё раз внимательно посмотреть эпизод. Хорошо, что Жоржиньо реализовал пенальти. В таком матче одно действие может привести к пропущенному голу», — приводит слова Поттера BT Sport.
«Челси» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Ред Булл Зальцбург» (6) и загребское «Динамо» (4).
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