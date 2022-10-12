Расписание матчей Лиги чемпионов 12 октября
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Сегодня, 12 октября, состоится второй игровой день 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 12 октября:
- 19:45 мск. «Наполи» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды);
- 19:45 мск. «Атлетико» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия);
- 22:00 мск. «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);
- 22:00 мск. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Ливерпуль» (Англия);
- 22:00 мск. «Спортинг» (Португалия) — «Марсель» (Франция);
- 22:00 мск. «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия);
- 22:00 мск. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Айнтрахт» (Германия);
- 22:00 мск. «Виктория» Пльзень (Чехия) — «Бавария» (Германия).
Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
Комментарии
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