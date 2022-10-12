Гвардиола объяснил, почему он до сих пор не выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, почему «горожане» ещё не выиграли Лигу чемпионов под его руководством.



«Причина простая: мадридский «Реал». Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, но это не навязчивая идея, это мечта. Это цель, которая нам по силам. Я полностью осознаю, насколько хороши наши соперники, насколько это сложный турнир. Я говорил это много раз, но, возможно, люди мне не верят или думают, что я оправдываюсь, но я стал тренером «Манчестер Сити» не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.



Я первый, кто хотел бы выиграть этот турнир, но то же самое было и в Мюнхене. С «Барселоной» мы выиграли Лигу чемпионов дважды, но я хотел взять четыре трофея. За 30 или 40 сезонов в качестве тренера я хотел выиграть каждую Лигу чемпионов, но я не чувствую себя неудачником, когда не побеждаю», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

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