Лаутаро Мартинес: «Барселона»? Я горжусь быть символом «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес ответил на ряд вопросов в рамках пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной».

В частности, у аргентинского форварда спрашивали о его возможном переходе в «Барселону» несколько лет назад и текущей игровой форме.

«Я работаю, чтобы помогать своим одноклубникам и совершенствоваться каждый день. Я очень горжусь тем, что являюсь символом «Интера». Прошло много лет с момента переговоров с «Барселоной», сейчас я в «Интере» и отдаю всего себя ради этой команды.

Мы знаем, что «Барселона» обладает большим мастерством, но мы не будем довольны ничьей здесь.

Моя безголевая серия? Я спокоен, работаю на команду. У каждого нападающего бывают подобные периоды, и голы приходят тогда, когда ты меньше всего их ожидаешь», — приводит слова Мартинеса Fc Inter News.

Напомним, встреча команд пройдёт сегодня, 12 октября, начало матча — в 22:00 мск.

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