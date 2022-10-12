Лаутаро Мартинес: «Барселона»? Я горжусь быть символом «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес ответил на ряд вопросов в рамках пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной».
В частности, у аргентинского форварда спрашивали о его возможном переходе в «Барселону» несколько лет назад и текущей игровой форме.
«Я работаю, чтобы помогать своим одноклубникам и совершенствоваться каждый день. Я очень горжусь тем, что являюсь символом «Интера». Прошло много лет с момента переговоров с «Барселоной», сейчас я в «Интере» и отдаю всего себя ради этой команды.
Мы знаем, что «Барселона» обладает большим мастерством, но мы не будем довольны ничьей здесь.
Моя безголевая серия? Я спокоен, работаю на команду. У каждого нападающего бывают подобные периоды, и голы приходят тогда, когда ты меньше всего их ожидаешь», — приводит слова Мартинеса Fc Inter News.
Напомним, встреча команд пройдёт сегодня, 12 октября, начало матча — в 22:00 мск.
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