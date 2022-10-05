Агент Лаутаро Мартинеса — об уходе нападающего из «Интера»: всё может случиться

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался об интересе к своему подопечному со стороны других клубов, в том числе мюнхенской «Баварии», а также о том, может ли форвард покинуть миланскую команду.

«Лаутаро [Мартинес] входит в десятку лучших игроков мира, и хотя у меня много звонков, к концу года у него осталось только два приоритета: «Интер» и национальная сборная [Аргентины]. Он зрелый, с хорошей семьёй, которая его поддерживает, где царит атмосфера спокойствия, что крайне важно. Он чувствует себя любимым и итальянцами, и аргентинцами.

Конкретен ли интерес «Баварии»? Я не удивлюсь, потому что, как я уже говорил, на него всегда есть интерес. Но сегодня у Лаутаро очень чёткие планы. Он думает об «Интере» и чемпионате мира. В минувшее трансферное окно были возможности перейти в команду с хорошим окладом, но он решил, что лучше ничего не менять.

Может ли он покинуть «Интер» в ближайшем будущем? В будущем всё может случиться. «Интер» переживает сейчас не самый лучший период, но это отличная команда и прекрасное место», — сказал Камано в интервью FC Inter News.

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