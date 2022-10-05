Агент Лаутаро Мартинеса — об уходе нападающего из «Интера»: всё может случиться

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался об интересе к своему подопечному со стороны других клубов, в том числе мюнхенской «Баварии», а также о том, может ли форвард покинуть миланскую команду.
«Лаутаро [Мартинес] входит в десятку лучших игроков мира, и хотя у меня много звонков, к концу года у него осталось только два приоритета: «Интер» и национальная сборная [Аргентины]. Он зрелый, с хорошей семьёй, которая его поддерживает, где царит атмосфера спокойствия, что крайне важно. Он чувствует себя любимым и итальянцами, и аргентинцами.
Конкретен ли интерес «Баварии»? Я не удивлюсь, потому что, как я уже говорил, на него всегда есть интерес. Но сегодня у Лаутаро очень чёткие планы. Он думает об «Интере» и чемпионате мира. В минувшее трансферное окно были возможности перейти в команду с хорошим окладом, но он решил, что лучше ничего не менять.
Может ли он покинуть «Интер» в ближайшем будущем? В будущем всё может случиться. «Интер» переживает сейчас не самый лучший период, но это отличная команда и прекрасное место», — сказал Камано в интервью FC Inter News.
Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:
- 5 октября 2022
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:05
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
17:01
-
17:00