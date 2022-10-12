Сальваторе Боккетти является основным кандидатом на пост главного тренера «Вероны»

Бывший футболист «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти является главным кандидатом на пост главного тренера «Вероны», сообщает La Gazzetta dello Sport. На данный момент он возглавляет молодёжную команду клуба.

По информации источника, единственное препятствие состоит в том, что Боккетти не имеет нужной тренерской лицензии UEFA Pro. В марте прошлого года Сальваторе получил тренерскую лицензию УЕФА категории В.



Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб: