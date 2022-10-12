Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сальваторе Боккетти является основным кандидатом на пост главного тренера «Вероны»

Сальваторе Боккетти является основным кандидатом на пост главного тренера «Вероны»
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти является главным кандидатом на пост главного тренера «Вероны», сообщает La Gazzetta dello Sport. На данный момент он возглавляет молодёжную команду клуба.

По информации источника, единственное препятствие состоит в том, что Боккетти не имеет нужной тренерской лицензии UEFA Pro. В марте прошлого года Сальваторе получил тренерскую лицензию УЕФА категории В.

Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:

Из последнего «золотого» «Спартака» семеро уже не играют. Как сложились их судьбы Из последнего «золотого» «Спартака» семеро уже не играют. Как сложились их судьбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022