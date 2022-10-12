В «Спартаке» прокомментировали новость, что Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы

В «Спартаке» отреагировали на новость, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы.

«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом. На данный момент окончательно говорить о состоянии Умярова мы не можем», –

передаёт слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний полузащитник провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. В Кубке России Умяров принял участие в трёх играх.



Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ-Арена». Стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. Напомним, «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 туров, ЦСКА — четвёртый с 24 баллами.