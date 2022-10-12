В «Спартаке» прокомментировали новость, что Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы

В «Спартаке» отреагировали на новость, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы.
«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом. На данный момент окончательно говорить о состоянии Умярова мы не можем», –
передаёт слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний полузащитник провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. В Кубке России Умяров принял участие в трёх играх.
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ-Арена». Стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. Напомним, «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 туров, ЦСКА — четвёртый с 24 баллами.
- 12 октября 2022
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