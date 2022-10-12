Юрий Сёмин сообщил, что планирует поехать на ЧМ-2022 в Катар

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что планирует посетить чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Буду следить за чемпионатом мира. Даже планирую поехать в Катар. За кого буду болеть? За хороший футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.

Матч-открытие чемпионата мира — 2022 с участием сборных Катара и Эквадора перенесли на 20 ноября, изначально он должен был пройти на один день позже.