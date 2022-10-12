«Барселона» — «Интер»: Лаутаро Мартинес вывел гостей вперёд

Сегодня, 12 октября, проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимает миланский «Интер» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 63-й минуте «Интер» перехватил мяч в центре поля и побежал в атаку. Последовала передача на правый фланг, оттуда снаряд отправился в штрафную на Лаутаро Мартинеса. Аргентинец технично принял мяч и сильным ударом низом пробил – сначала мяч угодил в штангу, после чего покатился в ворота – 2:1.



После трёх проведённых встреч «Барселона» расположилась на третьем месте квартета С, набрав всего лишь три очка. «Интер», который в предыдущем матче обыграл каталонский клуб со счётом 1:0, находится на втором месте, у команды в активе шесть очков. Возглавляет группу «Бавария» (9), а «Виктория Пльзень» находится на последнем месте (0).