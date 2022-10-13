Баженов: интерес к ЧМ снизился. Если спросите, кто там играет — навскидку и не вспомню

Бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Интерес к чемпионату мира у меня сильно убавился. Если спросите, кто там играет — навскидку и не вспомню. Конечно, буду следить за матчами, но интерес точно снизился», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, одержавшая победу на турнире, проходившем в России в 2018 году.

В матче-открытии команда хозяев турнира встретится со сборной Эквадора. Встреча состоится 20 ноября в 19:00 мск.