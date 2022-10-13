Родригао: в матче с «Пари НН» «Зенит» хочет исправиться перед фанатами за «Факел»
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Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Пари Нижним Новгородом». Игра 13-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 16 октября.
«Безусловно, потеря очков, неважно в мачте с кем, это большой удар. Мы никогда не любим заканчивать матч ни с каким другим результатом, кроме победного.
Готовимся к матчу с «Пари НН» так, как и всегда, усиленно на 100 процентов. После таких игр, когда теряешь очки, конечно же, хочется исправиться перед болельщиками, с особенным настоем подойти к следующей игре. Готовимся, собираемся выполнить все поставленные задачи и обязательно привезти победу домой», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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