Родригао: в матче с «Пари НН» «Зенит» хочет исправиться перед фанатами за «Факел»

Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Пари Нижним Новгородом». Игра 13-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 16 октября.

«Безусловно, потеря очков, неважно в мачте с кем, это большой удар. Мы никогда не любим заканчивать матч ни с каким другим результатом, кроме победного.



Готовимся к матчу с «Пари НН» так, как и всегда, усиленно на 100 процентов. После таких игр, когда теряешь очки, конечно же, хочется исправиться перед болельщиками, с особенным настоем подойти к следующей игре. Готовимся, собираемся выполнить все поставленные задачи и обязательно привезти победу домой», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.