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«Локомотив» объявил о назначении Фёдорова на пост и. о. главного тренера

«Локомотив» объявил о назначении Фёдорова на пост и. о. главного тренера
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Андрей Фёдоров назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива». Он будет готовить команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо», информирует официальный сайт клуба.

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фёдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», — приводит слова гендиректора «Локомотива» Владимира Леонченко клубная пресс-служба.

Напомним, Андрей Фёдоров работает в структуре «Локо» с февраля 2021 года. Сначала он занимал пост старшего селекционера главной команды, а в марте 2021 года специалист возглавил «Локомотив-Казанку», где проработал до июня 2022 года.

Ранее пост наставника железнодорожников покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

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