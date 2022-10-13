«Если был бы другой клуб, то я бы продолжил отдыхать». Талалаев — о назначении в «Торпедо»

Российский специалист Андрей Талалаев прокомментировал назначение на пост главного тренера московского «Торпедо».
«Это родной клуб, в котором вырос. О букве «Т» на груди слышали во все времена, почитали. Если был бы другой клуб, то я бы продолжил отдыхать. Имел планы до Нового года прийти в себя после достаточно сложной работы и съездить на чемпионат мира. Но, когда праздновал 50-летие, позвонили торпедовские болельщики и попросили помочь команде подняться из низов таблицы и самое главное — изменить качество игры.
Для меня самой важной фазой является переход из обороны в атаку и атаки. Потому что пока количество забитых мячей не устраивает никого — ни болельщиков, на специалистов, ни самих футболистов, ни тренеров. Перестроить и настроить футболистов на то, чтобы реализовывать свои сильные качества — две самые главные вещи, которые нужны перед «Локомотивом», — сказал Талалаев в интервью пресс-службе клуба.
- 13 октября 2022
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