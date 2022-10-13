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Дасаев: согласен с идеей назначить Сёмина президентом «Локо». Человек столько отдал клубу

Дасаев: согласен с идеей назначить Сёмина президентом «Локо». Человек столько отдал клубу
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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о возможном назначении Юрия Сёмина на должность президента «Локомотива».

«Согласен с тем, что стоит назначить Сёмина президентом «Локомотива». Человек столько отдал клубу, он разбирается в футболе и во всех делах», – сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в 12-м туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» разгромно уступил «Сочи» со счётом 0:4. Это поражение стало для московской команды пятым подряд. После матча руководство приняло решение об увольнении спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место. В активе железнодорожников всего девять набранных очков за 12 туров.

Все титулы легендарного Юрия Сёмина:

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