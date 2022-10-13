Футболист-гей: Катар, ФИФА, весь мир смотрит. Видите ли вы нас?

Левый защитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло, который совершил каминг-аут 27 октября 2021 года, заявил, что право проведения чемпионата мира по футболу возлагает на Катар ответственность за должное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества.



«Я клянусь встать на защиту ЛГБТ-спортсменов и болельщиков на чемпионате мира в Катаре, которые не могут жить открыто, искренне. Катар, ФИФА, весь мир смотрит. Видите ли вы нас? Я призываю спортивных лидеров учитывать наши права и нашу безопасность при выборе стран для проведения чемпионатов мира и других соревнований. Мы должны работать лучше», — приводит слова Кавалло Yahoo Sports.



Кавалло ещё не вызван в сборную Австралии, но ранее заявил, что боится ехать в Катар, где однополые отношения являются уголовным преступлением.

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