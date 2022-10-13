«Юргорден» с Васютиным на воротах обыграл «Гент» в ЛК

Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором шведский «Юргорден» принимал бельгийский «Гент». Встреча проходила на стадионе «Теле-2-Арена» в Стокгольме. Стартовый свисток судьи о начале встречи прозвучал в 19:45 мск. За «Юргорден» выступает российский голкипер Александр Васютин, который начал встречу в стартовом составе команды.

Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте матча благодаря голу Карла Хольмберга. На 42-й «Юргорден» укрепил своё преимущество благодаря усилиям Густава Викхейма. На последних секундах первой половины Эммануэль Банда довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма хозяева сумели забить четвёртый мяч в ворота «Гента», отличился Густав Викхейм, который оформил дубль. На 61-й минуте гости сумели забить благодаря усилиям Лорана Депуатра. На 73-й минуте Уго Кейперс забил ещё один гол «Гента», но он же стал последним в этой встрече. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Юргордена».