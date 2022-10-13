«Юргорден» с Васютиным на воротах обыграл «Гент» в ЛК

Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором шведский «Юргорден» принимал бельгийский «Гент». Встреча проходила на стадионе «Теле-2-Арена» в Стокгольме. Стартовый свисток судьи о начале встречи прозвучал в 19:45 мск. За «Юргорден» выступает российский голкипер Александр Васютин, который начал встречу в стартовом составе команды.
Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте матча благодаря голу Карла Хольмберга. На 42-й «Юргорден» укрепил своё преимущество благодаря усилиям Густава Викхейма. На последних секундах первой половины Эммануэль Банда довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма хозяева сумели забить четвёртый мяч в ворота «Гента», отличился Густав Викхейм, который оформил дубль. На 61-й минуте гости сумели забить благодаря усилиям Лорана Депуатра. На 73-й минуте Уго Кейперс забил ещё один гол «Гента», но он же стал последним в этой встрече. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Юргордена».
- 13 октября 2022
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
21:53
-
21:50
-
21:44
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:12
-
21:09
-
21:09
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:06
-
18:54