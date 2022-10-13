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«Юргорден» с Васютиным на воротах обыграл «Гент» в ЛК

«Юргорден» с Васютиным на воротах обыграл «Гент» в ЛК
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Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором шведский «Юргорден» принимал бельгийский «Гент». Встреча проходила на стадионе «Теле-2-Арена» в Стокгольме. Стартовый свисток судьи о начале встречи прозвучал в 19:45 мск. За «Юргорден» выступает российский голкипер Александр Васютин, который начал встречу в стартовом составе команды.

Хозяева вышли вперёд на 21-й минуте матча благодаря голу Карла Хольмберга. На 42-й «Юргорден» укрепил своё преимущество благодаря усилиям Густава Викхейма. На последних секундах первой половины Эммануэль Банда довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма хозяева сумели забить четвёртый мяч в ворота «Гента», отличился Густав Викхейм, который оформил дубль. На 61-й минуте гости сумели забить благодаря усилиям Лорана Депуатра. На 73-й минуте Уго Кейперс забил ещё один гол «Гента», но он же стал последним в этой встрече. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Юргордена».

Лига конференций. Группа F. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
4 : 2
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Хольмберг – 21'   2:0 Викхейм – 42'   3:0 Банда – 45+5'   4:0 Викхейм – 46'   4:1 Депуатр – 61'   4:2 Кейперс – 73'
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