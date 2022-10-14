Черчесов высказался о победе над «Црвеной Звездой» и раскрыл секрет успеха «Ференцвароша»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).
«По большей части команда выполнила задуманное. Можем быть довольны, поскольку нам удалось реализовать то, о чём договаривались. Выступили как настоящая команда с хорошим соперником. Нам удалось взять реванш за поражение в Белграде. Да, пропустили гол, хотя знали, что сербы быстро контратакуют. Не бывает матчей без ошибок. Их нужно анализировать, а самое главное – как на них реагирует команда.
В чём секрет «Ференцвароша»? В том, что все придерживаются выбранной тактики. Только в этом случае можно добиться результата. Кроме того, что нужно играть в футбол, нужно ещё и бороться. И, конечно, для нас очень важны наши замечательные болельщики. Они были фантастическими, и я счастлив, что мы смогли их порадовать», – приводит слова Черчесова Origo.
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