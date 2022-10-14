Килиан Мбаппе потерял поддержку нескольких игроков «ПСЖ»

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с некоторыми партнёрами по команде, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, большинство товарищей по команде Мбаппе были рады видеть, что он остался в мае, но теперь они удивлены его нынешним отношением и тем, почему он отвернулся от них. Один источник, близкий к тренировочной базе клуба, объясняет, что форвард ранее приходил, улыбаясь и шутя, а на следующий день ни на кого не смотрел и не говорил ни слова.

Однако, как сообщается, у Мбаппе есть близость к высшему руководству клуба, а также к его новому директору по связям с общественностью, Однако в раздевалке у француза больше нет поддержки со стороны Ашрафа Хакими, Уго Экитике, Норди Мукиэле и Преснела Кимпембе. Однако у него есть поддержка со стороны главного тренера Кристофа Галтье.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ».