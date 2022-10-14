Килиан Мбаппе потерял поддержку нескольких игроков «ПСЖ»

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с некоторыми партнёрами по команде, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.
По данным источника, большинство товарищей по команде Мбаппе были рады видеть, что он остался в мае, но теперь они удивлены его нынешним отношением и тем, почему он отвернулся от них. Один источник, близкий к тренировочной базе клуба, объясняет, что форвард ранее приходил, улыбаясь и шутя, а на следующий день ни на кого не смотрел и не говорил ни слова.
Однако, как сообщается, у Мбаппе есть близость к высшему руководству клуба, а также к его новому директору по связям с общественностью, Однако в раздевалке у француза больше нет поддержки со стороны Ашрафа Хакими, Уго Экитике, Норди Мукиэле и Преснела Кимпембе. Однако у него есть поддержка со стороны главного тренера Кристофа Галтье.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ».
- 14 октября 2022
-
03:13
-
02:57
-
02:52
-
02:48
-
02:34
-
02:25
-
01:53
-
01:15
-
01:15
-
01:06
-
01:05
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:16
-
00:05
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:31
-
23:30
-
23:25
-
23:08
-
23:00
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
21:53