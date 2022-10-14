Мактоминей рассказал, почему «МЮ» смог забить «Омонии» только в компенсированное время

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей высказался о победе над кипрской «Омонией» со счётом 1:0. Результат манкунианцам принёс именно гол шотландца на 90+3-й минуте.
«Для нас эта победа невероятно важна. Выиграть группу – это посыл, который настойчиво повторяет наш тренер. И все футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят достичь этой цели. Поэтому то, что сегодня мы всё-таки добились победы, крайне важно.
Почему не смогли забить раньше? Вратарь «Омонии» был просто великолепен, провёл игру экстра-класса. У Рашфорда было много шансов. В конце он сказал, что мог провести у ворот целый день – и мяч всё равно не влетел бы в сетку. Маркус сделал всё, кроме забитого гола. Каземиро попал в перекладину. Иногда в таких случаях ты думаешь, что это не твой день, но все должны быть терпеливы. Наша победа – заслуга всей команды», – приводит слова Мактоминея официальный сайт «Манчестер Юнайтед» со ссылкой на флеш-интервью BT Sport.
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