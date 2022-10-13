Гол Мактоминея на 93-й минуте принёс «МЮ» победу над «Омонией» в матче ЛЕ
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Сегодня, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал кипрскую «Омонию». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
Хозяева достаточно быстро показали, что они настроены в матче на победу. Об этом говорит статистика первого тайма, согласно которой игроки «красных дьяволов» нанесли по воротам соперника 15 ударов, в то время как «Омония» ответила лишь одним выстрелом. Во второй половине встречи «Манчестер Юнайтед» нанёс уже гораздо больше ударов, что в конечном счёте превратилось в забитый мяч, когда на 93-й минуте отличился полузащитник Скотт Мактоминей. Этот гол принёс «Манчестер Юнайтед» победу со счётом 1:0.
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