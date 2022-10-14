Вьештица: если ты получаешь в России € 3-4 млн, то какой смысл покидать родной дом?

Сербский защитник Милан Вьештица, известный по выступлениям в чемпионате России за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину» и «Урал», высказался о том, почему российские игроки не уезжают в заграничные лиги.

«В России всегда были большие зарплаты. Игроки в РПЛ заработали такие деньги, которые бы они точно не смогли получить в Европе. К тому же, каждому нравится играть дома, перед своей публикой. Сколько было российских игроков, которые сделали себе имя в Европе? Мало. Особенно после 2005-2006 годов. Тогда в российский футбол пришли большие деньги и необходимость ехать за границу, что-то там доказывать, просто отпала.

Никакая «Фиорентина» не готова платить такие зарплаты. Больше, может быть, зарабатывал только Аршавин в «Арсенале». Если ты получаешь три-четыре миллиона евро в России, то какой смысл покидать родной дом? Ты играешь у себя дома, здесь семья. Это главные причины, почему так мало российских игроков играло в Европе. Я смотрю со своей стороны: если бы я в Сербии получал такие деньги, то я бы сам никуда не уехал», — цитирует Вьештицу Metaratings.