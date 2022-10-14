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Де Хеа — о голкипере «Омонии»: у него была потрясающая игра

Де Хеа — о голкипере «Омонии»: у него была потрясающая игра
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался об игре вратаря «Омонии» Фрэнсиса Узохо и прокомментировал победу над киприотами (1:0).

«Я думаю, что у него (Узохо. – Прим. «Чемпионата») была потрясающая игра. Он сделал восемь или 10 отличных сейвов для своей команды в игре, но в конце концов мы забили гол. Конечно же, он провёл отличную игру.

Знаю, что он играл в испанской Ла Лиге. У него была потрясающая игра, и мы поздравляем его.

Реализация? Да, наверное, это единственный момент, который мы можем улучшить, потому что мы контролировали игру. Моментов не создавали — всего пару полумоментов, но иногда такие игры случаются. Иногда ты создаёшь 10 моментов, а иногда создаёшь один и забиваешь гол. Но это футбол.

Как я уже говорил, мы боремся до конца и забиваем голы, но нужно быть более терпеливыми, если хотим выигрывать матчи в Премьер-лиге», — приводит слова де Хеа официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед».

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