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Голкипер «Омонии»: я фанат «Манчестер Юнайтед»! Это моя лучшая игра в карьере

Голкипер «Омонии»: я фанат «Манчестер Юнайтед»! Это моя лучшая игра в карьере
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Голкипер «Омонии» Фрэнсис Узохо прокомментировал игру с «Манчестер Юнайтед» (0:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Я давно мечтал здесь сыграть (на «Олд Траффорд». — Прим. «Чемпионата»). Когда я увидел результаты жеребьёвки, мне захотелось сыграть на «Олд Траффорд». Благодарю бога за то, что он дал мне возможность это сделать.

Горжусь своими одноклубниками, потому что сегодня вечером мы работали не в одиночку, а выложились на полную. Я доволен своим выступлением.

Это моя лучшая игра в карьере. Да, я фанат «Манчестер Юнайтед»!» — приводит слова Узохо YouTube-канал BT Sport.

23-летний нигериец совершил 11 сейвов в прошедшей игре, пропустив лишь на 93-й минуте встречи после удара Скотта Мактоминея.

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