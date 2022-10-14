Голкипер «Омонии»: я фанат «Манчестер Юнайтед»! Это моя лучшая игра в карьере

Голкипер «Омонии» Фрэнсис Узохо прокомментировал игру с «Манчестер Юнайтед» (0:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.



«Я давно мечтал здесь сыграть (на «Олд Траффорд». — Прим. «Чемпионата»). Когда я увидел результаты жеребьёвки, мне захотелось сыграть на «Олд Траффорд». Благодарю бога за то, что он дал мне возможность это сделать.



Горжусь своими одноклубниками, потому что сегодня вечером мы работали не в одиночку, а выложились на полную. Я доволен своим выступлением.



Это моя лучшая игра в карьере. Да, я фанат «Манчестер Юнайтед»!» — приводит слова Узохо YouTube-канал BT Sport.



23-летний нигериец совершил 11 сейвов в прошедшей игре, пропустив лишь на 93-й минуте встречи после удара Скотта Мактоминея.