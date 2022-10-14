Моуринью — о плей-офф Лиги Европы: добавятся акулы-неудачники из ЛЧ и будет весело

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (1:1) прокомментировал участие команд из Лиги чемпионов в стадии плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира.



«Я рассматриваю «Бетис» в качестве претендента на победу в Лиге Европы. Но добавятся акулы-неудачники Лиги чемпионов, и будет весело.



Мы хотим двигаться дальше по турниру и финишировать вторыми в группе, но если мы закончим на третьем месте, то снова станем кандидатами на победу в Лиге конференций (в которой «Рома» является действующим чемпионом. — Прим. «Чемпионата»).



В Лиге Европы же реальность такова, что команды будут встречаться с акулами из Лиги чемпионов, которые окажутся на мели», — цитирует Моуринью RMC Sport.

Фанаты «Ромы» празднуют победу в Лиге конференций на улицах Рима: