Онопко: надеюсь, гол «Краснодару» добавит Сильянову психологической уверенности

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко оценил игру молодого защитника Александра Сильянова.
«Надеюсь, гол «Краснодару» добавит ему психологической уверенности. Валерий Георгиевич не запрещает защитникам участвовать в атакующей фазе игры — наоборот, поощряет. Пройти, подать — у Сильянова это хорошо получается. Саша и в прошлом сезоне мог взять мяч у своей штрафной и, не боясь, дотащить до чужой. Он не боится работать с мячом. Понятно, что есть моменты, когда нельзя обводить и нужно просто выбить мяч. Но в атаке такие вещи приветствуются.
Важное качество — способность Сильянова играть на разных позициях. В сборной он вышел и неплохо исполнил крайнего центрального защитника. Не хочу перехваливать парня, но, на мой взгляд, он прогрессирует. Теперь от самих ребят зависит их будущее. Если не остановятся в росте, у каждого есть хорошие перспективы», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 14 октября 2022
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