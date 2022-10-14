«Реал» продлил соглашение о партнёрстве с авиакомпанией Emirates до 2026 года

Мадридский «Реал» продлил договор о сотрудничестве с авиакомпанией Emirates, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение между мадридцами и авиакомпанией из Объединённых Арабских Эмиратов рассчитано до 2026 года. Emirates является генеральным спонсором клуба с 2013 года, после двух лет работы в качестве глобального партнёра.
В текущем сезоне «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 22 очка после восьми встреч. В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти возглавляют таблицу группы F, набрав десять баллов после четырёх игр. В следующем матче мадридцы сыграют дома с «Барселоной». Игра состоится в воскресенье, 16 октября. Начало — в 17:15 по московскому времени.
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