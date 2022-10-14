ESPN: «Реал» не купит Мбаппе из-за его отказать переходить в испанский клуб весной

Руководством «Реала» не рассматривает возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, боссы мадридцев не хотят пополнять состав французским форвардом из-за того, что весной он принял решение не переходить в стан «сливочных», а остаться в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду. В итоге ни того, ни другого не произошло. Бразилец остался в «ПСЖ», а поляк перешёл в «Барселону».



В текущем сезоне 23-летний француз провёл 12 матчей во всех турнирах, забив 11 голов. Ранее стало известно, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая € 131,2 млн в год.

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