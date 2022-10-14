Станислав Черчесов раскритиковал правило подачи заявки футболистов на матчи в Лиге Европы

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов подверг критике правило подачи заявки футболистов на матчи в Лиге Европы.

«У нас с «Црвеной Звездой» не играли пять основных игроков из-за травм. При этом менять по правилам их нельзя, потому что заявка подаётся перед первой игрой. Кто это придумал? Но все в одинаковых условиях. Вчера у нас всего было только четыре защитника, которые и вышли в старте. Поэтому было очень важно, чтобы никто из них не удалился, не сломался. Путь длинный, впереди ещё две игры, которые надо провести достойно. Но сейчас мы думаем о матче чемпионата», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью Андрею Панкову.

«Ференцварош» Черчесова занимает первое место в группе H в Лиги Европы, имея в своём активе 9 набранных очков после 4-х туров.