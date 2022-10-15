В «Ньюкасле» опасаются, что Хау в будущем сменит Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Ньюкасл Юнайтед» Дэн Эшворт обеспокоен тем, что дальнейший успех 44-летнего британского наставника «сорок» Эдди Хау может привести к тому, что «Манчестер Сити» обратит внимание на специалиста, как на потенциальную замену Хосепу Гвардиоле.



«С главными тренерами всегда сложно, потому что, если он выигрывает слишком много игр, он становится привлекательным, к примеру, для «Реала» или «Манчестер Сити».



Если он проигрывает слишком много матчей, то он не так привлекателен для нашего клуба. Быть тренером — это такая сложная роль, вам почти обязательно выигрывать нужное количество игр, чтобы поддерживать нас на должном уровне, но я искренне надеюсь, что мы будем работать вместе в течение длительного периода времени и приведём клуб туда, куда мы хотим попасть.



По сути, Хау действительно хороший человек — его ценности, трудовая этика, — это то, что он хочет привнести в команду. Его эмпатия и эмоциональный интеллект действительно высоки, и он тот, с кем я разделяю схожие ценности. Я думаю, что Эдди хороший тренер. Мы только что заключили с ним долгосрочный контракт, который даёт нам гарантии. Мы бы хотели, чтобы он сыграл важную и долгую роль в нашем проекте», — цитирует Эшворта Manchester Evenings News со ссылкой на Mirror.

Напомним, что после 10-го тура «Ньюкасл» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в девяти встречах.