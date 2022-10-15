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Чанов: Акинфеев до сих пор безоговорочно лучший вратарь России

Чанов: Акинфеев до сих пор безоговорочно лучший вратарь России
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев до сих пор является лучшим вратарём России.

«Можно посмотреть, сколько лет Акинфеев выступает на стабильно высоком уровне. Я это говорю не потому, что Игорь мой ученик. Это просто взгляд со стороны. Как бы мы ни хотели, народ ещё до него не дотягивается. Возьмём даже нынешнего вратаря сборной Матвея Сафонова: всё равно есть ошибки, хотя без них и не бывает.

Акинфеев до сих пор безоговорочно лучший вратарь России. Он самый стабильный. Самое важное, за что всегда ценили вратарей — за надёжность, а не за пять сейвов в конкретном матче. А завтра вдруг этот же голкипер пять мячей между ног пропустит. Если взять старую школу вратарскую, то всегда выделяли именно надёжность», — приводит слова Чанова «Матч ТВ».

Напомним, в ближайшем матче РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком» в московском дерби.

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