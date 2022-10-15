«Не считаю, что работа судьи была предвзятой». Григорий Иванов — о матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды над «Ростовом» (2:1) и оценил работу судьи Евгения Турбина.

«Претензии «Ростова» к судьям — это их проблема, пусть они жалуются. Мы играли и не обращали внимания на судей. Я считаю, что он нормально отработал, они считают, что нет. Пусть разбираются. Я, конечно, не считаю, что работа судьи была предвзятой. Турбин — опытный арбитр, он не позволил бы себе какую‑то предвзятость. Что видел, то судил. У нас претензий к судейству нет, хотя судья — тоже человек.

Команда на правильном пути, побеждает третий матч подряд в РПЛ. Я доволен тем, как мы играем в последних играх, мы всё делаем правильно», — приводит слова Григория Иванова «Матч ТВ».