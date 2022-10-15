Сенников — о матче с «Торпедо»: опасаюсь Талалаева. Трижды подряд победил «Локо» в Москве
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».
«Я опасаюсь Талалаева. С «Ахматом» трижды подряд победил «Локомотив» в Москве. «Торпедо» сейчас немного сильнее с переездом в «Лужники» — стали более неуступчивой командой. Но у «Локо» игроки сильнее. Если сумеют организовать свои действия, чтобы было всё слаженно на поле, то должны побеждать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Торпедо» — «Локомотив».
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