«Торпедо» — «Локомотив». Первое дерби с Талалаевым и без Циннбауэра

15 октября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Локомотив». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех автозаводцев оценивается аналитиками в 4.12. На ничью предлагают поставить за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура РПЛ «Торпедо» – «Локомотив» 15 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 13-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Торпедо» – «Локомотив» (15.10.2022)

Второй игровой день 13-го тура чемпионата России порадует четырьмя интересными матчами. Один из них состоится в Москве на стадионе «Лужники», где новичок элитного дивизиона «Торпедо» примет серьёзного соперника и конкурента в борьбе за выживание — «Локомотив». Встреча обещает порадовать интригой как с турнирной, так и с игровой точки зрения. Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

«Торпедо» сейчас в очень хорошем положении, чтобы сделать первый резкий скачок вверх по турнирной лестнице. Настал тот период, когда можно сказать, что автозаводцы совсем не та безнадёжная команда, какой она казалась ещё в середине сентября. Тогда у москвичей действительно всё было очень плохо – за десять матчей в разных турнирах всего одна нулевая ничья и девять поражений, ужасная результативность и провалы в обороне при закрытом стиле.

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У «Торпедо» уже не настолько слабый состав, дабы невозможно было вести полноценную борьбу за выживание. Несколько неплохих легионеров из Сербии, Черногории, Хорватии в линии защиты и полузащиты позволили тренеру иметь хоть какие-то тактические варианты, и с ротацией тоже стало проще. К примеру, защитник Стефан Шапич, приехавший из клуба «Чукарички», уже три матча подряд играет по 90 минут и забил победный гол в ворота ЦСКА (1:0).

Впрочем, стоит отметить, что календарь сейчас весьма добр к автозаводцам. Если убрать игру с армейцами за скобки как сенсацию, то в пяти последних матчах хозяева встречались с командами почти своего уровня. Победа в Кубке над «Сочи» связана во многом с ротацией у соперника, но ничьи с «Факелом» (2:2) и «Пари НН» (0:0) в целом позволяют похвалить команду. Игра с «Локомотивом» выглядит неравной по статусу, но точно не в турнирном плане.

Подопечные Талалаева в пяти последних встречах потерпели всего одно — минимальное — поражение — от «Урала» (0:1) в Кубке России, но даже в тот день шансы отыграться были. Автозаводцы по-прежнему умеют качественно сушить игру, доставляя сложности командам с проблемной реализацией. Как раз такая у нижегородцев. «Торпедо» всё ещё на самом дне, но до зоны стыков остаётся уже всего два очка.

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«Локомотив» в нынешнем состоянии всё меньше и меньше выглядит сложным соперником даже для худшей команды чемпионата. Сейчас в стане железнодорожников разворачивается новая интрига – кто же будет вытаскивать команду из болота? Руководство клуба после двух лет неоднозначной ставки на немецкое направление под контролем Ральфа Рангника решилось на перемены. Уволены тренер Йозеф Циннбауэр, его штаб и спортивный директор Томас Цорн.

С одной стороны, решение не столько очевидное, сколько запоздалое. Ведь «Локомотив» действительно играл очень плохо. У команды пропал весь атакующий креатив, хотя игроков высокого уровня по меркам РПЛ более чем хватает. Оборона трещит по швам – пропущено 26 голов, больше только у «Оренбурга». В двух последних матчах по четыре мяча пропускали и от «Сочи» (0:4), и от «Урала» (2:4). Команда играет лишь эпизодами, целостности в работе на поле пока нет.

С другой стороны, теперь «Локомотиву» приходится принимать сложное решение по замене. Сообщалось, что к середине этой недели новый тренер будет найден, но сейчас его нет. В кандидатах самые разные специалисты – обсуждаются и Игорь Осинькин из «Крыльев Советов», и Михаил Галактионов из «Пари НН», и даже легендарный Юрий Сёмин. Однако пока вопрос открыт.

У железнодорожников хватает ресурсов для качественного преображения, но едва ли оно наступит мгновенно. У гостей всего одна победа в восьми последних матчах и шесть поражений. Команда по-прежнему мало забивает в чемпионате, а сейчас ещё вернулись проблемы Антона Миранчука – лучший бомбардир и ассистент не тренировался в общей группе. Пробиться через несколько рядов защиты автозаводцев – не самая простая задача.

По большому счёту этот матч может одинаково удивить положительным результатом для той или другой команды. Естественно, «Локомотив» в любом состоянии выше классом, чем «Торпедо», и уже за счёт этого способен вытащить победу. Нельзя отметать фактор перемен, ведь слишком уж часто в футболе случалось так, что после ухода тренера команда выдавала лучший матч сезона — просто на эмоциях и кураже.

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Если железнодорожники в поисках нового наставника, то автозаводцы нашли своего героя. Спасать команду от вылета в Первую лигу был приглашён Андрей Талалаев. Непосильная задача легла на его плечи, ведь придётся вытаскивать «Торпедо» с самого дна. Если он справится, то может стать целью для больших клубов уже в следующее межсезонье.

Железнодорожники пока в переходной стадии, когда с прошлым покончено, но будущее ещё не определено. Команде необходимо вернуть уверенность в своих силах и наладить игру в тактическом плане. Проблем ещё много, поэтому в нынешнем состоянии у «Торпедо» есть шанс вновь побороться за домашние очки. Рискнём и рассмотрим ставку на то, что хозяева не проиграют с коэффициентом 1.92.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Торпедо» – «Локомотив» 15 октября 2022 года

Очередной матч представителей подвала таблицы. «Локомотив» скатился в зону стыковых матчей после двух унизительных поражений, и это подтолкнуло руководство клуба на перемены, однако далеко не факт, что изменения будут положительными. Гостям предстоит решить ещё немало проблем, поэтому даже битва с худшей командой РПЛ не выглядит лёгкой прогулкой. «Торпедо» сейчас в лучшей форме с начала сезона, регулярно набирает очки. Автозаводцы способны навредить фавориту, Талалаев является ещё одним аргументом.

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.92.

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