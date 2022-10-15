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Дмитрий Булыкин: игроки «Локомотива» сильнее. Должны побеждать «Торпедо» со счётом 3:0

Дмитрий Булыкин: игроки «Локомотива» сильнее. Должны побеждать «Торпедо» со счётом 3:0
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Торпедо» — «Локомотив» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас в «Локомотиве» новый тренер, который временно исполняет обязанности. Интересно, как он сможет подготовить команду. «Торпедо» на самом последнем месте, но «Локо» совсем рядом. Обязательно нужно набирать три очка. По мастерству игроки «Локомотива» гораздо сильнее. Я думаю, что должны доказать это и победить 2:0 или 3:0», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит сегодня, 15 октября, в 14:00 мск. Главный судья встречи — Евгений Кукуляк (Калуга, Россия).

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