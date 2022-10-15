Марадишвили пропустит матч с «Торпедо» из-за простуды

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили пропустит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» из-за простуды. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве 15 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный судья встречи — Евгений Кукуляк (Калуга, Россия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков в 12 играх. Железнодорожники располагаются на 14-й строчке с девятью очками.

Марадишвили в текущем сезоне РПЛ провёл на поле девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, «Торпедо» возглавил российский тренер Андрей Талалаев. «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Фёдоров.