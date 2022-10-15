«Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и остался в зоне вылета

В матче 11-го тура Английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Лестер» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась ничьей со счётом 0:0. Игру обслуживал главный судья Энди Мэдли.



Подопечные Брендана Роджерса набрали пять очков и занимают 19-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Кристал Пэлас» после матча с 10 очками занимает 13-ю строчку. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (24). На втором месте располагается «Манчестер Сити» (23).

В следующем туре «Лестер» на своём стадионе встретится с «Лидс Юнайтед» в четверг, 20 октября, а команда Патрика Виейра примет «Вулверхэмптон» во вторник, 18 октября.