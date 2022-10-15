«Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и остался в зоне вылета
Поделиться
В матче 11-го тура Английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Лестер» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась ничьей со счётом 0:0. Игру обслуживал главный судья Энди Мэдли.
Подопечные Брендана Роджерса набрали пять очков и занимают 19-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Кристал Пэлас» после матча с 10 очками занимает 13-ю строчку. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (24). На втором месте располагается «Манчестер Сити» (23).
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
15 октября 2022, суббота. 14:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
В следующем туре «Лестер» на своём стадионе встретится с «Лидс Юнайтед» в четверг, 20 октября, а команда Патрика Виейра примет «Вулверхэмптон» во вторник, 18 октября.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:27
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:09
Партнерский контент